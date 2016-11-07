В прошлом выпуске мы выяснили, что у “Веселых ребят” (ВР) поперло, как только их оплодотворила модная самодеятельность. А чего они хотели, к чему стремились, кроме наваристого заработка?

Да, вектор у них был в сторону западно-европейской вокальной Биг-Бит-гитарной эстрады, только на русском. Качественно сделанные молодежные песни в новом формате: и чтоб комса “торчала”, и чтоб коммунисты палок в колеса не ставили… И мало-помалу они стали решать свои проблемы.



У “Голубых гитар” (ГГ) Игорь Яковлевич Гранов решил пойти путем Ноя, собирая в ансамбль ”каждой твари по паре”. Удовлетворить коммунистов - берем голоса уровня Большого театра, нужны народные песни - берем крутых народников, гитарного рока хотите - берем укомплектованную группу, у которых все звучит и народ стонет. Гранов начал новую форму ВИА - ВАРЬЕТЕ. Вы скажете: народу слишком много на сцене, раза в три больше, чем у Битлов? Да, спорить не буду, но Битлы и не работали по 24 концерта в неделю, а ГГ работали. Могу с уверенностью утверждать, что до середины 70-х ГГ были самым коммерческим ВИА в СССР. Схема была простой - пятница, суббота, воскресение по 4 концерта (начало в 12, 3, 6 и 9 вечера), итого 12; понедельник, вторник, среда, четверг по 3 концерта (начало в 3, 6 и 9), итого 12; всего – 24 концерта в неделю.

И так из месяца в месяц - 3 недели пахоты и дней 10 на репетиции, записи и на все, что не было связано с концертами.

Летний отдых длился полтора – два месяца. В среднем получалось концертов около 800 за год.

Все накладные расходы ложились на концертную организацию, и даже какие-то суточные платили.

С налогами было серьезнее: если человек заработал больше 1000 р. в месяц, то по закону сдирали 20%, т.е. 200 р.

Вот такая “другая” сторона была у советских ВИА, вокруг которых стали крутиться серьезные деньги.

ВИА собирали дворцы спорта, а это 5–8 тысяч мест и в среднем билет рубля 4, что означало сборы по 20 000 – 30 000 рублей за 3 часа, и так до трех раз в день.

Сколько же было недоплачено артистам и авторам в то время, когда дети высшей номенклатуры ездили на сафари по $20 000 за выстрел?

ВИА были одной из многих трещинок перестройки, незаметно и постепенно покрывавших казалось бы налаженный механизм, – ровно до того момента, как его шестеренки стали давать сбой и вся идеология совка превратилась в прах…





Ретро 70 е - ВИА Голубые гитары - Плачут гитары



Голубые гитары-Ветер северный



ВИА Голубые гитары Весеннее настроение



Когда я увидел её...