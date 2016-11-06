Режиссер отказался убирать фамилию Мединского из титров “Стены”

Дмитрий Месхиев, режиссер фильма “Стена”, снятого по роману министра культуры Владимира Мединского, отказался убирать его фамилию из титров.

Информация о том, что Мединский потребовал убрать из титров свою фамилию после премьеры картины, появилась в ряде СМИ, а также в сообщении исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислава Кононова, которое он написал в своем микроблоге в Twitter. Однако Месхиев опроверг эту информацию. По его словам, после просмотра Мединский не требовал что-либо менять в титрах и согласился, что “Стена” не является экранизацией его книги, а скорее представляет собой картину по мотивам произведения.

При этом сам Мединский заявлял еще в апреле текущего года, что уберет свою фамилию из титров, если фильм ему не понравится. После премьеры он написал в своем Twitter, что картина не имеет отношения к его книге.

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