Мединский требовал убрать свое имя из титров фильма, снятого по его книге

4 ноября на канале "Россия 1" состоялся премьерный показ фильма «Стена», снятого по мотивам книги министра культуры Владимира Мединского. Однако сам он попытался откреститься от картины.

"Вчера ТВ канал Россия1 показал фильм "Стена" (по мотивам моей книги). Все спрашивают, понравился или нет. Отвечаю: это полностью авторский фильм Дм.Месхиева. К сожалению, фильм имеет к роману крайне отдаленное отношение. На мой взгляд - никакого", - написал Мединский в Твиттере после показа.

Как рассказал Life.ru исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, министр культуры не участвовал в работе над сценарием и потому потребовал убрать свою фамилию из титров, но было уже поздно. Министерство также не субсидировало производство фильма. Критик считает, что фильм получился затянутым, вялым и скучным, а актеры играли как-то неестественно.

В картине "Стена" в главных ролях снялись известные актеры Алексей Серебряков и Анатолий Белый. Сюжет повествует о знаменитом противостоянии русских с поляками под Смоленском в 1609-1611 годах. Режиссёр и сценарист Дмитрий Месхиев известен зрителю по фильму "Батальонъ".





Читайте также:

Другие новости культуры

Все новости дня