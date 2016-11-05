Михалков поспорил с Райкиным о цензуре в России

Скандальное высказывание худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина о цензуре в искусстве прокомментировал режиссер Никита Михалков.

В эфире телеканала ТВЦ Михалков заявил, что Райкина никто не ущемляет. Как следует из слов режиссера, у руководителя «Сатирикона» есть все, что нужно для творческой самореализации – театр и школа. Также Райкин занимается бизнесом.

Напомним, на прошедшем в конце октября Съезде театральных деятелей Константин Райкин произнес речь о недопустимости ограничения творческой свободы деятелей искусства. Это выступление спровоцировало активную общественную дискуссию. Так, Райкину жестко ответил главный байкер страны Хирург.