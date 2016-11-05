Для преданных поклонников популярного анимационного сериала "Симпсоны" появилась хорошая новость.

Руководство телеканала Fox решило продлить мультипликационный сериал на 29-й и 30-й сезоны. Как сообщает сегодня CNN, ссылаясь на продюсера "Симпсонов" Эла Джина, создатели пытались с самого начала сделать лучшую серию - попыток уже было 669.

"Симпсоны" удерживают беспрецедентный рекорд как самый старый сериал на телевидении. Теперь телешоу поставит новый рекорд по общему числу эпизодов. Пока пальма первенства принадлежит сериалу "Дым от выстрела", который насчитывает 635 фрагментов.