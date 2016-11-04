От Розенбаума до Лещенко: 140 деятелей российской культуры стали невъездными на Украину

Национальная служба госбезопасности Украины расширила список деятелей российской культуры, которым запрещен въезд в страну на 140 фамилий. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Украины Ольга Червакова.

СБУ запретила въезжать в страну порядка 140 российским артистам, музыкантам и режиссерам, передает ТАСС.

Депутат «Блока Петра Порошенко» Ольга Червакова опубликовала на своей страничке в Facebook официальный ответ на ее запрос в спецслужбы. Свой пост депутат сопроводила комментарием, в том смысле, что информация о «бездельи украинских спецслужб» не соответствует истине, - вот как работают!

В документе, который составлен 29 октября 2016 года, запрет на въезд мотивируется тем, что перечисленные в списке личности своей деятельностью и высказываниями интересам Украины противоречат.

В списке российских деятелей культуры, которые не смогут въехать на Украину, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, певцы Александр Розенбаум и Лев Лещенко, артисты Василий Лановой, Валентин Гафт и Наталья Варлей, а также многие другие.

Надо сказать, что наряду с россиянами «невъездной список» пополнили и американцы, например, рок-музыкант Limp Bizkit Фред Дерст, боксер Рой Джонс (младший) и другие.

В документе сказано, что список составлен сообразно представлениям СБУ о том, как надо защищать информационное пространство Украины.