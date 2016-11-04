Памятник князю Владимиру освятил патриарх Кирилл

Монумент князю Владимиру, что был торжественно открыт 4 ноября на Боровицкой площади в Москве, освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх подчеркнул символичность открытия памятника святому князю.

Памятник открыли ко Дню народного единства, и это весьма символично, считает патриарх. Князь Владимир в свое время смог сделать выбор, который обусловил все дальнейшее развитие России: он отдал предпочтение христианству.

Патриарх Кирилл отметил, что памятник святому князю – символ истинных и искренних чувств, чего так не хватает в современной жизни, где зачастую истина размыта. И все проблемы в экономике и политике решаемы, если не потерять свою духовность.

Памятник князю Владимиру, по словам патриарха, является символом подлинного единства всех народов исторической Руси, многие из которых сейчас живут отдельными государствами.