Мила Кунис пожаловалась на унижения со стороны мужчин

Голливудская актриса Мила Кунис опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, с какими унижениями ей приходилось сталкиваться в киноиндустрии просто потому, что она женщина.

Актриса призналась что поначалу считала правильным принять “мужские правила игры”, чтобы сделать успешную карьеру в кино. По словам звезды, она неоднократно сталкивалась с тем, что ей меньше платили, игнорировали или унижали другими способами из-за ее пола, поэтому в конце концов актриса поняла, что выбрала неправильную стратегию. Кунис привела пример, когда продюсер угрожал сильно осложнить ее дальнейшую карьеру за отказ от откровенной фотосессии для рекламы фильма.

В своем письме Мила Кунис призвала женщин быть смелее и не принимать правила, которые диктуют мужчины.

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