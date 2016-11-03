Вдова Олега Попова рассказала о пожелании клоуна на случай смерти

Всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов скончался минувшей ночью от остановки сердца в Ростове-на-Дону. Ничто не предвещало беды, артист не жаловался на здоровье. В свои 86 лет он до последнего дня выступал на арене.

Попов приехал 27 октября на гастроли в Ростов-на-Дону, где должен был отыграть пятнадцать цирковых представлений, но успел только дважды выйти на сцену.

Бездыханным обнаружила Олега Константиновича его супруга, когда он находился в гостиничном номере. По просьбе дочери Попова, отца похоронят в Германии, где он проживал последние четверть века, когда уехал из России. Сама она приедет на прощание в субботу или воскресенье. После этого артиста перевезут во Франкфурт- на-Майне.

Руководитель группы канатоходцев в цирковом шоу Фатима Гаджикурбанова озвучила сообщение вдовы Олега Попова – немки Габриэль Лернер, которая тоже была с мужем на гастролях и участвовала в одном из номеров шоу. По ее словам, артист хотел быть похороненным в костюме клоуна.

«Солнечный клоун», «Счастливый Ганс» - под таким сценическим псевдонимом его знают российские и германские зрители. В Германии Олег Попов работал с 1991 года, сохранив при этом российское гражданство. Артист покинул страну после того, как потерял в начале девяностых накопления всей своей жизни, а начисленная ему пенсия оказалась издевательски мала. В июне прошлого года, Олег Попов впервые за 24 года, приехал в Россию и задержался здесь надолго, давая представления в крупных городах страны.



