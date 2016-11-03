В четверг, 3 ноября, народный артист СССР, легендарный Владимир Зельдин отправился в последний путь под бурные аплодисменты поклонников и коллег.

Когда гроб с телом Владимира Зельдина уносили со сцены его родного Театра Российской армии, началась овация - попрощаться с актером пришли тысячи людей. В связи с огромным количеством посетителей гражданскую панихиду было решено максимально сократить, вследствие чего сказать пару слов об ушедшем артисте удалось лишь четырем желающим, отмечает ТАСС.

Актриса труппы Наталья Аристова заявила, что Владимир Зельдин их друг и ангел-хранитель, а ведущая актриса театра Ольга Богданова подчеркнула, что артист никогда не выглядел пожилым, не забывал тексты и был невероятно собранным.