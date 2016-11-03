Олега Попова похоронят в Германии

Всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов скончался минувшей ночью в Ростове-на-Дону из-за остановки сердца. До последнего дня своей жизни 87-летний артист выступал на арене.

Попов должен был дать в Ростове-на-Дону пятнадцать цирковых представлений под названием "Пусть всегда будет солнце!", однако успел отыграть лишь два.

В Росгосцирке сообщили, что прощание с Олегом Поповым, скорее всего, состоится в понедельник. Окончательное решение примет комиссия, которая должна сегодня решить, где именно пройдет прощание с артистом – в московском или ростовском цирке.

По просьбе дочери Олега Константиновича, отца похоронят в Германии, где он прожил последние четверть века.

«Солнечный клоун», «Счастливый Ганс» - под таким сценическим псевдонимом его знают российские и германские зрители. В Германии Попов работал с 1991 года, сохранив при этом российское гражданство. Артист покинул страну после того, как потерял в начале девяностых накопления всей своей жизни, а начисленная ему пенсия оказалась издевательски мала. В июне прошлого года, Олег Попов впервые за 24 года, приехал в Россию и задержался здесь надолго, давая представления в крупных городах страны.





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