Памятник первой половины 19 века - Митридатская лестница - скоро будет восстановлена. Об этом сообщает «АН-Керчь» 2 ноября. Восстановительные работы уже начались. В последнее время лестница изрядно обветшала.

Митридатская лестница – символ Керчи, она даже есть на историческом гербе города. Подняться по ней непросто: придется преодолеть 432 ступеньки. Но сейчас архитектурный памятник и любимое место прогулок туристов стал опасен: появилось несколько провалов в конструкции.

В настоящее время рабочие ведут расчистку нужных участков от растений и мусора. Затем строителям предстоит извлечь из провалов элементы лестницы и восстановить реликвию в первозданном виде.

Митридат – гора в центре Керчи. Это историческое место: когда-то здесь стоял античный город Пантикапей, где правил понтийский царь Митридат VI, по имени которого гору и назвали.























