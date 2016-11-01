Хабенский и Башмет отправятся в европейский тур.

В легендарном Большом зале Московской консерватории в рамках европейского турне 6 ноября на одной сцене выступит Константин Хабенский, Юрий Башмет и Всероссийский юношеский оркестр.

Известный актер прочтет текст сюиты Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Маэстро Юрий Башмет примет участие в концерте в качестве дирижера и солиста. Откроет концертный вечер мировая премьера Александра Чайковского «Серенада» – произведение, написанное специально для Всероссийского юношеского симфонического оркестра. В программе концерта прозвучат произведения А. Чайковского, П. Чайковского, И. Брамса и С. Прокофьева.

Выступлению в Москве предшествует концерт 5 ноября в Санкт-Петербурге. После московского концерта программу покажут в крупнейших заах западной Европы: Большой Зал Королевского Концертгебау (Амстердам, 8 ноября), Миланская консерватория имени Джузеппе Верди (10 Ноября, Милан), Музикферайн (12 Ноября, Вена) Генеральным партнером Европейского турне оркестра 2016 года выступает компания «Новатэк». Турне проходит при поддержке Министерства Культура Российской Федерации, Министерства Иностранных Дел Российской федерации.









Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. В первый состав оркестра вошли 90 юных музыкантов в возрасте от 9 до 22 года из 35 городов России. Оркестр был сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Конкурс подобного масштаба и не имеет аналогов в истории России. Первые концерты коллектива состоялись 28 и 29 ноября 2012 года в городе Сочи, и были встречены с огромным интересом, как со стороны публики, так и со стороны средств массовой информации.

В феврале 2014 года Всероссийский юношеский симфонический оркестр принял участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Нужно сказать, что оркестр стал единственным симфоническим коллективом, который выступил на стадионе Фишт на протяжении всех церемоний Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи.