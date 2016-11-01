В Москве был срочно госпитализирован актер Владимир Толоконников

Актер театра и кино Владимир Толоконников был экстренно доставлен в одну из столичных больниц в связи с обострением хронического заболевания. В данный момент артист находится на стационарном лечении.

врачи уже провели обследование актера и назначили курс лечения. Сейчас его состояние оценивается медиками как стабильное, отмечается, что его жизни ничего не угрожает. Сам артист рассказал журналистам В настоящей моментуже провели обследование актера и назначили курс. Сейчас его состояние оценивается медиками как стабильное, отмечается, что его жизни ничего не угрожает. Сам артист рассказал журналистам Life , что его состояние не критично, а обострение было вызвано простудой, которую он подхватил из-за плохой погоды.

73-летний заслуженный артист Казахской ССР Владимир Толоконников получил широкую известность благодаря роли Шарикова в экранизации романа Булгакова “Собачье сердце”. В 2007 году он получил Кинонаграду MTV в номинации “Лучшая комедийная роль”, после того как сыграл джинна в комедии “Хоттабыч”.