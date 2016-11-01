В Санкт-Петербурге будет собственная Аллея звезд

На Пионерской площади перед Театром Юного Зрителя имени Брянцева в Санкт-Петербурге планируется заложить собственную Аллею звезд в честь наиболее ярких и талантливых театральных деятелей города.

Торжественное открытие намечено на 7 ноября. В этот день будет открыто сразу две звезды. Первая будет посвящена Народному артисту России Льву Додину, руководителю “Малого драматического театра”. Вторая звезда будет носить имя Народного артиста России Бориса Эйфмана, худрука Академического театра балета.

В дальнейшем на Аллее появятся имена других деятелей, внесших значительный вклад в культуру Санкт-Петербурга и России в целом.

Читайте также: