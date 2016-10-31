Президент России 31 октября подписал указ о формировании Российского фонда культуры. Эта общественно-государственная организация будет сохранять культурное наследие России и пропагандировать русскую культуру.

Согласно указу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, «Российский фонд культуры» призван воссоединить работу общественности и государства в области культурного наследия для большей самореализации тех, кто занят сохранением и возрождением русской культуры и российских традиций.

Главным учредителем фонда стало министерство культуры РФ, а главным органом управления станет всеобщий референдум, который будет созывать совет фонда. Председательствовать в совете будет человек, предложенный Минкультом и избираться он будет на шесть лет.

Президент также дал поручение кабмину определить, какой недвижимостью станет владеть новая организация и разработать порядок ее субсидирования, исходя из финансовых возможностей Министерства культуры.