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//Культура

Владимир Путин создал "Российский фонд культуры"

31 октября 2016, 20:19 [ «АН-онлайн» ]

Владимир Путин создал "Российский фонд культуры"
globallookpress.com

Президент России 31 октября подписал указ о формировании Российского фонда культуры. Эта общественно-государственная организация будет сохранять культурное наследие России и пропагандировать русскую культуру.

Согласно указу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, «Российский фонд культуры» призван воссоединить работу общественности и государства в области культурного наследия для большей самореализации тех, кто занят сохранением и возрождением русской культуры и российских традиций.

Главным учредителем фонда стало министерство культуры РФ, а  главным органом управления станет всеобщий референдум, который будет созывать совет фонда. Председательствовать в совете будет человек, предложенный Минкультом и избираться он будет на шесть лет.

Президент также дал поручение кабмину определить, какой недвижимостью станет владеть новая организация и разработать порядок ее субсидирования, исходя из финансовых возможностей Министерства культуры.

 

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