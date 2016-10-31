Актер Евгений Миронов: Я целиком солидарен с Константином Райкиным!

Руководитель Государственного театра наций актер Евгений Миронов высказался 31 октября в поддержку позиции Константина Райкина по возрождению цензуры в искусстве. Мнение Миронова опубликовано на сайте театра.

Миронов считает мнение худрука «Сатирикона» Константина Райкина справедливым, поскольку постоянно появляются различные угрозы, и не только к театралам, но и к остальным деятелям искусства.

Артист говорит о разного рода активистах, которые в последнее время позволяют себе под предлогом «защиты нравственности» всевозможные акции по запрету культурных мероприятий. Миронов считает, что решение относительно какого-либо произведения искусства должны принимать не самозванцы, на поводу у которых частенько идут власти, а специалисты от искусства.

Таким образом, Миронов предлагает помочь и обществу, и власти, которая порою затрудняется в выборе позиции. Необходимо создать некую комиссию, в которую войдут представители основных направлений искусства. Комиссия эта и будет решать спорные вопросы по «нравственности».