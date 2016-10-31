Алтайская старушка впечатлила Юлию Пересильд

Юлия Пересильд поделилась с «Аргументами недели» мнением о жизни в провинции и рассказала о своей малой родине.

«Мне очень нравятся люди в провинции, – призналась актриса. – Вы знаете, Псков – это провинция, конечно, но из-за того, что область очень близко находится к Эстонии, там всё-таки чувствуется европейское влияние, Магазины современные, люди одеваются модно. Другой вопрос, что люди там всё равно те же – гостеприимные, добрые, приветливые. Как и во многих других провинциях России. Ещё мне нравится, что в маленьких городах время течёт совсем по-другому. Когда я приезжаю в Псков дня на два, так хочется всех увидеть. Бегу к одной девочке на 20 минут, к другой. А девчонки не понимают – как на 20 минут? Ведь столько не виделись! Посиди ещё! У них совсем другое отношение ко времени. Люди могут с тобой час посидеть, поговорить, просто поговорить. В Москве подобное представить невозможно».

Юлия Пересильд также вспомнила о гастролях со спектаклем Театра Наций «Рассказы Шукшина». «Мы были несколько лет назад на родине Василия Макаровича – в алтайской деревне Сростки. Там до сих пор живы некоторые герои его рассказов. Например, прототип Глеба Капустина, которого играет Евгений Миронов. Я играю в спектакле разные роли: и маленькую девочку, и бабку старенькую. И вот бабушку «свою» я в Сростках видела. Такая крепенькая, у неё свой большой огород. Она мне смешно рассказывала, как в клуб ходила на танцы. У неё не было туфель, а на танцы хотелось. И вот она ждала, пока станет темно на улице. Потом разводила глину, засовывала туда ноги, вынимала, лепила туфли-лодочки, сушила у печки и бежала на танцы!..», – рассказала актриса.

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