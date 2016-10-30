Евросоюз выделит российским деревням более 80 тысяч евро

Европейское сообщество приняло решение профинансировать программу «Искра надежды для российских деревень», об этом сообщает 30 октября глава представительства Евросоюза в Российской Федерации Вигаудас Ушацкас.

Проект, как видно из названия, задуман для придания нового статуса российским деревням, а точнее – природоохраняемым зонам на Алтае, в Архангельской и Калининградской областях, а также в Краснодарском крае, передает канал «Дождь».

Ушацкас сообщил, что на конкурс пришло свыше двухсот заявок, но финансирование получили лишь 57 из них.

Известно, что полтора десятка мини-проектов получили поддержку в Калининградской области и 19 – на Алтае. Жители Краснодарского края вынесли 12 предложений по развитию туризма в сельской местности, - все они также будут профинансированы.

Интересные проекты предложили и в Архангельском регионе – там планируют развивать экологический туризм и местные ремесла.

Есть и грант, выделенный конкретному человеку. Уроженка деревни Подельник Архангельской области Валентина Беляева намерена лично реставрировать дом, построенный в 1903 году. В деревне этой к нашему времени осталось только два дома и Валентина намерена спасти хотя бы один из них.