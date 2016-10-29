Римский фестиваль удивил интересными фильмами

Некоторые фильмы, представленные на завершившемся в минувшее воскресенье Римском кинофестивале, оказались весьма достойными. Кроме суперзвёзд (Мэрил Стрип, Бен Аффлек) с их фильмами-ледоколами здесь в официальный отбор попали фильмы про проблемы рабочего класса, про сложности жизни пришельцев из стран третьего мира. «Аргументы недели» рассказали о самых-самых.

Авторы сумели выстроить сюжеты таким образом, что смотреть фильмы было интересно.

Знаменитый в нашей стране комиссар Каттани из сериала «Спрут», известный также по имени Микеле Плачидо, представил «городу и миру» свой новый фильм «Семь минут», в котором в очередной раз выступил как режиссёр. В фильме речь идёт о работницах ткацкой фабрики, которую старые владельцы продают международному синдикату.

Естественно, не мог Римский фестиваль пройти мимо проблемы мигрантов. Режиссёр Стефан Стрекер в фильме «Сватовство» рассказывает леденящую душу историю о том, как 18-летняя красавица Захира, дочка владельца магазинчика родом из Пакистана, подвергается домашнему эмоциональному террору, потому что ей положено выйти замуж за пакистанца.

А что же американские звёзды? Без них фестиваль уже не праздник кино, а просто киносмотр. Конечно, были и они. Просиял оскароносный Бен Аффлек в фильме «Бухгалтер» (реж. Гэвин О`Коннор).

Но особую радость и наслаждение доставил новый фильм замечательного английского режиссёра Стивена Фрирза «Флоренс Фостер Дженкинс», в котором настоящий праздник актёрской игры подарили зрителю Мэрил Стрип и Хью Грант. Действие фильма происходит в Нью-Йорке в 1944 году.

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