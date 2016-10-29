Российский Минкульт уладил конфликт с Райкиным

Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с худруком театра «Сатирикон» Константином Райкиным, чтобы уладить «недопонимание» по поводу цензуры. Сообщается, что «недопонимания» теперь нет.

Культурные люди завсегда договорятся: в ходе встречи Мединский и Райкин недопонимание преодолели и договорились, что отныне будут решать спорные ситуации кулуарно, без привлечения журналистов и байкеров, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Константин Райкин выступил с резкой критикой по поводу возрождения в России цензуры, на что ему не менее темпераментно ответил Хирург, лидер мотоклуба «Ночные волки».

Сообщается, что министр дал обещание финансово поддержать театр «Сатирикон» в грядущем году, как только утвердят бюджет. А представители театра, в свою очередь, извинились перед министром за излишнюю эмоциональность Райкина.