Как в Петербурге проводят школьные каникулы
29 октября 2016, 10:38 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
С 29 октября по 6 ноября во время детских каникул Большое фойе Театра-фестиваля «Балтийский дом» превратится в Город творческих профессий. В нем юные театралы смогут осуществить свою мечту, попробовать силы в различных театральных профессиях.
Театр пригласит зрителей в свои творческие мастерские, в каждой из которых участники познакомятся с новыми профессиями и выполнят различные увлекательные задания: попробовать сконструировать костюмы, своими руками сделать реквизит, придумать грим и театральные прически, узнать секреты волшебников.
В Городе творческих профессий маленькие зрители и их родители увидят, как все эти профессии связаны между собой в лучших детских спектаклях Театра-фестиваля «Балтийский дом». Они отправятся в фантастический мир приключений вместе с Гулливером, познакомятся с Пеппи Длинныйчулок и ее друзьями, встретятся с Мамой Му и Вороном, найдут клад на Острове
Сокровищ, окажутся вместе с Алисой в Стране Чудес и увидят волшебный корабль с Алыми парусами.
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