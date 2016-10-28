Хит Леджер был одержим Джокером?

Актер Хит Леджер, умерший в 2008 году от передозировки лекарственными препаратами, мог чрезмерно увлечься в процессе подготовки к роли психопата Джокера в фильме Кристофера Нолана “Темный рыцарь”.

Издание New York Post со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает, что в квартире погибшего актера была обнаружена огромная коллекция предметов, имеющих отношение к Джокеру. Среди них были не только комиксы и фигурки персонажа, но также разного рода литература и даже записи репетиций, на которых Леджер пытался подобрать правильные интонации, подходящие Джокеру. При этом следователи обратили внимание на безукоризненный порядок, в котором содержалась коллекция.

Официальной причиной смерти Хита Леджера была названа передозировка выписанными по рецепту болеутоляющими препаратами, транквилизаторами и снотворным.

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