Юбилей празднует российский режиссер Роман Виктюк

В пятницу, 28 октября, всемирно известный российский театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк празднует свой юбилей.

Деятелю культуры сегодня исполняется восемьдесят лет. Юбиляр к своему празднику получил лучший подарок - Театр Романа Виктюка открывается сегодня после длительной реконструкции. Кроме того, на обновленной сцене состоится премьера спектакля "И вдруг минувшим летом", который поставил именинник.

Как сообщает ТАСС, Виктюк в восторге от нового здания театра, которое он назвал "жемчужиной зодчества". Отметим, что ранее в этом доме находился Дом культуры имени Русакова.