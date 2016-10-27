Сергей Безруков: Отец заменил мне двор

Сергей Безруков рассказал «Аргументам недели» о своем отце, а также пояснил, почему ходил такой веселый в 90-ые годы, когда страна разваливалась.

«Может быть, я и не коснулся того самого времени, – сказал Сергей Безруков. – Не участвовал я в этом во всём. Закончил школу и сразу поступил на курс к Олегу Павловичу Табакову. Потом я всё-таки воспитан моим отцом: он мне заменил двор. Это не означает, что он меня изолировал, но попытался стать мне интересным. Это был товарищ, друг, который брал меня с собой в путешествия».

Актер также рассказал, что вместе с отцом они изъездили всё Золотое кольцо паломниками – пешком, на автобусе, на электричке. «Все великие, знаковые места, от Ясной Поляны, Карабихи и Константинова до Пушкиногорья – всё это мы исходили ногами. Он приучал меня к театру. Я много раз бывал в театре – в Пушкинском, где он работал, в Сатире. Опять же обучение чтению стихов с раннего детства…» – поделился Безруков.

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