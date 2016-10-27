«Вечер бельканто» в Доме Музыки

Маэстро Спиваков и Василий Ладюк 29 октября раскроют слушателям Дома музыки все тонкости подлинного искусства итальянского оперного пения. В этот вечер прозвучаи лучшие арии Верди, Россини, Беллини, Доницетти и Пуччини.



Небольшая страна на Апеннинском полуострове подарила миру Венецианский карнавал и комедию дель арте, Феллини и Висконти, тирамису и капучино. Но главный подарок она сделала меломанам, ведь Италия – само олицетворение музыки. Современная нотация, музыкальная терминология, важнейшие жанры, в числе которых, конечно, опера – родом из Италии. А оперу невозможно представить без бельканто. «Это основа любого пения, будь то Вагнер, Моцарт, Верди или Пуччини… Бельканто – это и прекрасная школа… И мы обязательно должны этому учиться», – говорила великая Мария Каллас. Владение искусством бельканто по-прежнему олицетворяет собой для оперного певца и фундамент мастерства, и «высший пилотаж». Завсегдатаи столичных оперных театров знают не понаслышке, что блистательный баритон Василий Ладюк владеет этим мастерством в полной мере.



Василий Ладюк наделен от природы лирическим баритоном редчайшего по красоте тембра, но публика любит его также за высочайшую певческую культуру. «Трудно назвать сегодня кого-либо еще, обладающего таким красивым голосом в сочетании с идеальной вокальной школой», – отмечает пресса. Владимир Спиваков, глава Национального филармонического оркестра России, высоко ценит дарование своего постоянного творческого партнера: «Василий Ладюк – замечательный певец и артист с неиссякаемой энергией, для которого опера – не просто музыкальный жанр, но вид искусства, наполненный живительной силой. О таких певцах говорят: “Опера – вся его жизнь”».









Расцвет эпохи бельканто связан с творчеством Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, его закат – с шедеврами Дж. Верди. Оперы этих композиторов требовали от певцов наряду с совершенной техникой кантилены и колоратуры драматического таланта, верной передачи чувств героев. Достичь высот драматического мастерства Василию Ладюку помогло сотрудничество с крупными режиссерами – Андреем Кончаловским, Дмитрием Черняковым, Франческой Замбелло, Каспером Холтеном и другими. Об этом свидетельствует, в частности, награждение артиста Молодежной премией «Триумф» и «Премией Олега Янковского» в номинации «творческое открытие».