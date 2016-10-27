«Расплата»: аудитор с пулеметом

Два года зрители не видели Бена Аффлека в роли простого парня. В 2014 году вышла «Исчезнувшая», в этом году – «Бэтмен против Супермена», где актер сыграл миллионера, переодевающегося в костюм летучей мыши. 27 октября в российских кинотеатрах стартует «Расплата», картина, в которой Аффлек вновь носит костюмы, сражается с противниками, но работает обычным аудитором.



Свои первые награды Бен Аффлек получил в 1998 году за лучший сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг». Сначала это был «Золотой глобус», спустя месяц – «Оскар». Потом были взлеты и падения, режиссерские работы «Город воров» в 2010 году и «Операция «Арго» в 2012. Последняя лента получила золотую статуэтку как лучший фильм. А позже стало известно, что Аффлек сыграет Бэтмена в картине о противостоянии двух супергероев. Это вызвало бурю возмущения со стороны поклонников комиксов и большое количество бессмысленных петиций. «Бэтмен против Супермена» вышел на экраны, прошел без особых проблем, теперь час «Расплаты». К чему все это: в новом фильме Аффлек не воспринимается как Бэтмен, актер состоялся еще до этой роли. Гэнри Кавилл, играя в других лентах, все равно напоминает о Супермене, Бенедикт Камбербэтч – о Шерлоке и т.д. Но с Аффлеком такого не случилось, и это отличная новость.



«Расплата» подается зрителям как история о математическом гении в окружении самых опасных людей планеты. В ожиданиях у идущих в кинотеатры – сложные головоломки, необычные решения и крупные аферы. На выходе имеем другое, но от этого не менее прекрасное.



Бен Аффлек играет страдающего аутизмом Кристиана Вульфа. В детстве родители думали о том, чтобы отдать его в дом, где живут такие же дети. Но отец Кристиана, человек военный, решает иначе воспитать сына. О том, как прошло детство героя, зрителям рассказывают не сразу, удивляя порой неожиданными поступками персонажа. Мы узнаем, что Кристиан работает аудитором в провинциальной конторке. Это его прикрытие. В действительности он помогает найти недостачу в счетах опаснейших преступников. Когда Министерство финансов выходит на его след, он решает взять «чистое» дело, чтобы отвести подозрение. Компания «Робототехника жизни» обнаружила проблемы в своих финансовых документах и пригласила Вульфа найти ошибку. В итоге и здесь обычный аудит приводит к серии убийств, но никто не знал, что бухгалтер Вульф может дать отпор.



Отец обучил своего сына стрельбе на дальние расстояния и технике ближнего боя, учитывая особенности его поведения. Здесь Бену Аффлеку пригодилось тело Бэтмена. Его персонаж, могущественный телесно и одаренный умственно, выглядит одновременно нелепо и устрашающе в офисном костюме и с портфелем через плечо. Каждый его удар смертелен, каждый выстрел – в голову. Он затрачивает минимум усилий, без каскадов и полетов. Результативно и математически выверено. Чтобы каждое движение Вульфа было таким, Аффлек обучался до съемок редкой в кино индонезийской борьбе пентьяк-силат. С хирургической точностью его герой наносит врагам смертельные удары, поэтому зритель за него даже не переживает. Это мощь, в голове которой творится нечто странное.



Молчаливый киллер, казалось бы, должен быть отрицательным персонажем: он помогает убийцам и наркодиллерам отмывать деньги, он оставляет после себя горы трупов, но зритель все равно симпатизирует Кристиану. Женщины увидят в нем настоящего защитника, который спасает свою коллегу и не может любить. Для них, собственно, и был введен персонаж Анны Кендрик, заставивший увидеть трогательное в аудиторе.



Сотрудники Минфина, преследующие Вульфа, также не становятся злодеями, они не строят ему дополнительные проблемы, не устраивают засад. Вообще этот фильм без очевидного злодея, так свойственного обычным боевикам. О таком кино, как «Расплата», говорят «добротное». Картина начинается как драма о трудном детстве, потом превращается в детективную историю, далее в романтическую историю, кульминация становится боевиком, а развязка резюмирует: «кино получилось добротным». Эта смесь жанров играет «Расплате» на руку, они прекрасно приходят на смену друг другу, не перетягивая одеяла и не делая акценты на малозначимых деталях. Создателям удалось избежать шаблонности боевика на один раз, взяв за основу такого непростого героя. Зритель не испытывает чувства досады, потому что главному герою кто-то противостоит, кто-то рушит его планы или у него что-то не получается. Не испытывает ненависти, потому что нет ненавистных персонажей. Зрителю хочется узнать, почему Вульф стал таким, и мозаика постепенно собирается. Герой раскрыт, характер познан, Бен Аффлек отлично смотрится с винтовкой. Актеру удалось передать всю палитру чувств его героя, которые тот никому не показывает. Все происходит внутри него, но внешне спокойный Аффлек дает понять: там буря. Актер никогда не славился эмоциональными драматическими ролями, но подобные необычные герои ему удаются, а Вульф – один из них. И спасибо звукорежиссерам за то, что мы слышим во время экшн-сцен, звуки ударов и выстрелов передают всю мощь главного героя.

Другие новости культуры

Все новости дня