Режиссер Уве Болл решил завершить карьеру

Немецкий режиссер Уве Болл, не раз подвергавшийся критике как специалистов, так и зрителей и названный одним из худших режиссеров, заявил, о своем желании завершить карьеру в кинематографе.

По словам режиссера, который прославился своими неудачными экранизациями компьютерных игр ("Бладрейн", "Фаркрай", "Один в темноте"), принять такое решение его вынудило отсутствие финансирования. Он заявил, что уже не в том возрасте, когда может позволить себе снимать дешевые фильмы, однако на съемки высокобюджетных блокбастеров у него не хватает средств.

При этом несколько лет назад зрители уже писали петицию, призывавшую режиссера уйти из кинематографа. Однако тогда Болл заявил, что сделает это, если свои подписи поставят не менее миллиона зрителей. В 2009 году за свои сомнительные заслуги в кино он удостоился премии “Золотая малина” в номинации “худший режиссер”.

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