Режиссер Игорь Масленников празднует юбилей

В среду, 26 октября, знаменитый российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Игорь Масленников празднует юбилей.

Лауреату Государственной премии Российской Федерации сегодня исполняется 85 лет. С юбилеем режиссера поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев, текст телеграммы опубликован на официальном сайте правительства РФ. Политик отметил, что фильмы Масленникова всегда отличались тонким вкусом, яркими художественными решениями, звездным актерским составом, а также совершенно особой атмосферой.

По мнению Медведева, именно Игорь Масленников создал одну из самых лучших экранизаций легендарного произведения Артура Конан Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе, а также великолепные фильмы о любви - "Зимняя вишня", "Письма к Эльзе".