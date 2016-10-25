Елена Минина и Михаил Озеров устроят «Концерт на двоих»

28 октября в театре «Градский Холл» одни из самых ярких участников четвертого сезона шоу «Голос» Елена Минина и Михаил Озеров выйдут на сцену в рамках проекта Александра Градского «Осенний Марафон».

Их «Концерт на двоих» пройдёт в сопровождении полного эстрадно-джазового оркестра «Градский Холл» и будет сопровождаться завораживающими световыми эффектами, которые давно стали визитной карточкой театра.

По словам Александра Градского, Елена Минина и Михаил Озеров исполнят произведения от оперной классики до советской и русской эстрады на самых разных языках: «Их творческое соревнование, в котором не бывает победителей, если хороши оба, началось еще на «Голосе», и я с нетерпением жду, как говорится, продолжения банкета».