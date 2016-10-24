В интернет выложили сценарий седьмого сезона “Игры престолов”

Популярный фэнтези-сериал “Игра престолов” по серии книг Джорджа Мартина пять лет заставляет зрителей с интересом следить за сюжетными перипетиями и обсуждать возможное развитие событий.

Интерес подогревают как сами создатели сериала, так и люди, не имеющие отношения к шоу. Так, в интернете недавно появился сценарий седьмого сезона “Игры престолов”. Как сообщает Heat Street, в материале, выложенном на аккаунте Free Folk на социальном новостном сайте Reddit, подробно расписывались все сюжетные линии каждого из эпизодов. Однако публикация достаточно быстро была удалена.

Неизвестно, являлся ли этот сценарий подлинным или был очередной мистификацией. Тем не менее, ранее на этом аккаунте публиковались точные спойлеры к шестому сезону.

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