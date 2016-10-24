Скончался легендарный художник комиксов Marvel

В понедельник, 24 октября, для поклонников комиксов Marvel появилась печальная новость.

На 55-м году жизни в Нью-Йорке скончался легендарный британский художник комиксов по имени Стив Диллон. Как сообщает сегодня «Би-би-си», брат Диллона Глин подтвердил смерть своего родственника.

Отметим, что художник, родившийся в британском графстве Бедфордшир, начал свою профессиональную карьеру в Marvel еще в шестнадцать лет. Самыми известными работами Стива Диллона являются иллюстрации для комиксов про Судью Дредда и Карателя.