Теперь, с расстояния длиной в полвека, само возникновение в недрах Москонцерта как “Веселых ребят”, так и “Голубых гитар” представляется мне больше как коммерческая инициатива, нежели погоня за модой и за пафосом.

Об этом свидетельствуют первые составы и тех и других. В принципе, они ничем не отличались от эстрадных ансамблей, аккомпанировавших сольным певцам-гастролерам, – только музыкантам еще приходилось подпевать, а солисты были участниками этих ВИА, ну и гитар было побольше. Основным же отличием было наличие тех самых пресловутых вокально-инструментальных ставок, дававших возможность гораздо круче зарабатывать. Я пару раз бывал на репетициях “Веселых Ребят” году эдак в 68-м, и мне запомнился только Юра Петерсон. Если участники западных групп были соратниками и единомышленниками, то эти больше походили на сослуживцев, да и внешний вид не впечатлял – волосы у всех были короткие (а тогда длинный хайер был своеобразным кодом, свидетельствовавшим о “причастности”), да и одеты они были, как соседи по подъезду, – никакой дурацкой вычурности, никакого намека на брошенный вызов или прикол. Одним словом, совсем не хиппари.

А самодеятельность в то время уже ковала будущие кадры звездных ВИАшников, и среди ярких самодеятельных групп была одна под названием “Орфей”. Я в то время играл в другой известной группе “Скифы”, и мы с “орфеями” часто тусовались и были приятелями. Думаю, что это был 1969 год, когда почти весь самодеятельный “Орфей” появился в “Веселых Ребятах” во главе с Леней Бергером. Вот тут-то оно все и началось, и началось по большому счету. Видимо, по впечатляющей реакции публики Слободкин понял, что надо снимать сливки с самодеятельного биг-бит-рока - и к себе.



Так стала формироваться структурная основа известных ВИА, которая расцвела и окрепла к середине 70-х. Эти самые известные ВИА стали походить на западные футбольные клубы, подбиравшие себе команды на рынке звезд или подающих надежды игроков. Постепенно появился свой маленький ВИА-рынок и несколько ВИА-звезд, чьи имена широкая публика порой и не знала, так как к каждому ВИА было прикреплено лишь одно имя – имя руководителя, украшавшее пластинки и афиши, а имена исполнителей и участников не упоминались. Есть сайты, например <http://www.sssrviapesni.info/>, которые публикуют списки всех участников известных ВИА за все время существования того или иного ансамбля. Заметьте, что в разных списках встречаются одни и те же имена – это как раз перескакивавшие из одного в другой ансамбль звезды ВИА-рынка. Так вот в “первой троице”, о которой здесь идет речь, в каждом из этих ВИА поперебывало человек по 50 и более. На обложке битловского “Сержанта” меньше народу. Ну какие это группы? Это футбольные клубы… И только в перестроечной суматохе некоторым из “скрытых ВИА-звезд” удалось свалить со сладких “ВИА-галер” и сделать свои имена широко известными (Буйнов, Барыкин, Малежик и т.д.).



Несмотря на то что русская пословица гласит “Двум медведям в одной берлоге тесно”, Слободкину удавалось удерживать по нескольку “медведей” сразу в одной “берлоге”, называвшейся “Веселые Ребята”. Представьте себе хоть и небольшое, но хмельное сообщество молодых, симпатичных, талантливых, отвязанных, да еще и с деньгами, пышущих здоровьем и алкоголем “свободных рабов гормона”, – сначала с понтом о философии, а потом во все тяжкие, и так почти каждый вечер после концертов (типично для всех состоявшихся ВИА). Я бы и врагу не пожелал быть на месте Павла Яковлевича…





ВИА Веселые ребята Алешкина любовь







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