Скончалась актриса Валерия Заклунная

Советская и украинская актриса театра и кино Валерия Заклунная скончалась 22 октября на 75-м году жизни, с прискорбием сообщает Киевский национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки.

В театре сообщают, что к ним пришла беда: ушла из жизни великая актриса, которая проработала на подмостках театра более 50 лет, передает «Лента.ru».

Причина смерти актрисы не уточняется. Валерия Заклунная родилась в 1942 году в Сталинграде, в 1950 году ее семья переехала на Украину. В 1966 году Заклунная окончила Школу-студию МХАТ и стала служить в киевском Театре русской драмы. Заклунная сыграла в кино около 30 ролей, но больше всего, пожалуй, запомнилась зрителям ролью Клавдии, подруги бандита Карпа в сериале «Место встречи изменить нельзя».