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В Греции все есть, а теперь еще и бюст адмирала Федора Ушакова

22 октября 2016, 15:12 [ «АН-онлайн» ]

В Греции все есть, а теперь еще и бюст адмирала Федора Ушакова
globallookpress.com

В военном музее греческого города Салоники торжественно открыли бюст адмирала Федора Ушакова. На церемонии присутствовали делегации Балтийского флота, российского дипкорпуса и Вооруженных сил Греции.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов сообщил журналистам, что 22 октября в военном музее города Салоники была проведена торжественная церемония открытия бюста адмирала Федора Ушакова, передает ТАСС.

Церемония прошла в рамках неофициального визита учебного корабля Балтийского флота "Смольный" в Салоники. Российское судно пробудет в греческом порту до 24 октября. и в эти дни корабль станет музеем для всех, кто захочет его осмотреть.

Российский адмирал Ушаков в конце 18 века помог греческому народу обрести независимость и защитить целостность территории.

 

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