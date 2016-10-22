Полотна Сальвадора Дали покажут петербуржцам

С 29 октября в Эрмитаже открывается выставка, посетив которую петербуржцы увидят некоторые из полотен Сальвадора Дали.

Восемь картин великого испанского живописца представят в Эрмитаже в рамках выставки «Сюрреализм в Каталонии».

О Сальвадоре Дали знают даже те, кто далек от искусства. Легенда XX века, неразрешимая загадка столетия, кем он был? Безумным художником? Алчным обманщиком, готовым водить людей за нос ради денег? Или создателем собственного видимого мира, полного противоречий и недосказанностей?

Миром Дали был сюрреализм, это последнее художественное течение XX века, которое стремилось ни много ни мало изменить мир. Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность определенных ассоциативных форм, которыми до него пренебрегали, на вере могущества грез, в бескорыстную игру мысли.

Дали стремился своим творчеством бесповоротно разрушить все иные психологические механизмы и занять их место при разрешении главных проблем жизни.

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