Полотна Сальвадора Дали покажут петербуржцам

СРОЧНО
|11:21  С места ДТП в Москве пострадавших эвакуировали на вертолете |09:09  Самбо на защите Отечества |08:54  В Подмосковье в руках подростка разорвало взрывпакет |08:21  Тела всех погибших при крушении вертолета на Ямале найдены |21.10 22:49  Баскетбольная Евролига: ЦСКА обыграл греческий "Панатинаикос" |21.10 22:26  Российскую журналистку выдворяют из Латвии как "особо опасную" |21.10 21:32  Выживший вахтовик с Ямала: Упал вертолет, стоны подают только трое... |21.10 20:52  На Ямале потерпел крушение вертолет МИ-8, уцелели только три человека |21.10 19:45  В ЛДПР предлагают жесткие меры для тех, кто подделывает алкоголь |21.10 19:36  Запрет депутатам пропускать заседания создал давку в столовой Госдумы |21.10 16:10  СМИ: японцы скупают календари с Владимиром Путиным |21.10 15:42  Госдеп США обвиняет Россию в том, что она чинит помехи в борьбе с террористами (ВИДЕО) |21.10 15:24  Россия больше не получит денег от Украины за утилизацию ядерного топлива |21.10 15:04  Доказательства причастности Бельгии к авиаудару по мирным людям предоставлены |21.10 15:02  Виктор Бударин открывает дорогу импортозамещению на Кубани |21.10 13:40  При попытке спасти котенка в Москве разбился человек |21.10 12:46  В Крыму неизвестные разрушили памятник Ленину (ФОТО) |21.10 12:29  «Зенит» и «Краснодар» выступили в Лиге Европы |21.10 11:49  Бельгийский посол вызван в МИД России |21.10 11:36  Олег Романцев: Отечественному футболу не хватает профессионалов |21.10 10:54  В России уже ощущается нехватка апельсинов |21.10 09:51  В уличном туалете Рославля нашли мумию |21.10 08:37  Самолет компании "Аэрофлот" экстренно сел в Иркутске из-за состояния пассажирки |21.10 07:47  Две девочки скончались в машине "скорой помощи" в Амурской области |21.10 07:22  В Подмосковье мальчик умер во время занятий карате |20.10 22:59  Ученица пензенской кадетской школы покончила с собой |20.10 22:46  В Крыму заявления украинского депутата о полуострове объяснили увлечением фастфудом |20.10 21:30  WADA выразило желание сотрудничать с Колобковым |20.10 20:16  Украинский депутат возмутился, что Олланд и Меркель выставили Порошенко за дверь |20.10 18:52  Ефимова хочет подать в суд из-за скандала с допингом
Санкт-Петербург

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Культура

Полотна Сальвадора Дали покажут петербуржцам

22 октября 2016, 10:12 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

Полотна Сальвадора Дали покажут петербуржцам
grigoryev.net

С 29 октября в Эрмитаже открывается выставка, посетив которую петербуржцы увидят некоторые из полотен Сальвадора Дали.

Восемь картин великого испанского живописца представят в Эрмитаже в рамках выставки «Сюрреализм в Каталонии».

О Сальвадоре Дали знают даже те, кто далек от искусства. Легенда XX века, неразрешимая загадка столетия, кем он был? Безумным художником? Алчным обманщиком, готовым водить людей за нос ради денег? Или создателем собственного видимого мира, полного противоречий и недосказанностей?

Миром Дали был сюрреализм, это последнее художественное течение XX века, которое стремилось ни много ни мало изменить мир. Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность определенных ассоциативных форм, которыми до него пренебрегали, на вере могущества грез, в бескорыстную игру мысли.

Дали стремился своим творчеством бесповоротно разрушить все иные психологические механизмы и занять их место при разрешении главных проблем жизни.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АН


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Украинская служба безопасности вернула пассажирский лайнер в Киев, угрожая истребителями

Украинская служба безопасности вернула пассажирский лайнер в Киев, угрожая истребителями

Украинская Служба безопасности (СБУ) потребовала от диспетчерской службы киевского аэропорта вернуть вылетевший в столицу Белоруссии пассажирский лайнер под угрозой поднять в воздух истребители.

//В мире

Захарченко боится провокаций Киева после прихода в Донбасс полицейских ОБСЕ

Захарченко боится провокаций Киева после прихода в Донбасс полицейских ОБСЕ

Александр Захарченко опасается, что украинские диверсанты откроют «охоту» на представителей ОБСЕ. В убийствах последних Запад будет обвинять ополченцев, уверен глава Донецкой народной республики.

//В мире

На Украине предложили перенести летние каникулы на зиму для экономии

На Украине предложили перенести летние каникулы на зиму для экономии

На официальном портале президента Украины накануне была зарегистрирована петиция о переносе летних каникул для школьников и студентов на зимний период для экономии газа и электроэнергии в стране.

//Происшествия

С места ДТП в Москве пострадавших эвакуировали на вертолете

С места ДТП в Москве пострадавших эвакуировали на вертолете

Для эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в районе Калужского шоссе в Москве был задействован вертолет. На трассе произошло столкновение двух иномарок, пострадали три человека.

//Криминал

В Москве мужчина застрелился после убийства женщины

В Москве мужчина застрелился после убийства женщины

В подъезде одной из московских высоток сегодня ночью разыгралась драма. Мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой. Тела погибших были обнаружены на лестничной площадке дома рано утром.

//В мире

Китайский космонавт надеется встретить на орбите Земли инопланетян

Китайский космонавт надеется встретить на орбите Земли инопланетян

Член экипажа космического корабля «Шэньчжоу-11» Чэнь Дун, который находится в настоящее время на орбите Земли, сделал неожиданное признание. По словам космонавта, он надеется на встречу с инопланетянами.

//Криминал

Трое подозреваемых в убийстве почтальона задержаны, четвертый в розыске

Трое подозреваемых в убийстве почтальона задержаны, четвертый в розыске

В Дагестане задержаны трое мужчин, подозревающихся в крупной краже и убийстве директора общества, осуществляющего перевозку пенсий местным жителям, и его супруги. Еще один подозреваемый в розыске.

//Культура

Полотна Сальвадора Дали покажут петербуржцам

Полотна Сальвадора Дали покажут петербуржцам

В Эрмитаже открывается выставка, посетив которую петербуржцы увидят некоторые из полотен Сальвадора Дали. Восемь картин великого живописца представят в Эрмитаже в рамках выставки «Сюрреализм в Каталонии».

//Спорт

Самбо на защите Отечества

Самбо на защите Отечества

Уровень подготовки сотрудников силовых органов должен быть на высочайшем уровне. И уметь владеть они должны не только оружием, но и приёмами самозащиты. Самбо как нельзя лучше подходит для этих целей.

//Культура

В Швеции возмутились высокомерием Боба Дилана

В Швеции возмутились высокомерием Боба Дилана

Американский музыкант Боб Дилан продолжает хранить молчание по поводу принятого решения о присуждении ему Нобелевской премии по литературе. С момента объявления решения певец так и не вышел на связь.

//В мире

ООН обвинила Асада в применении химоружия

ООН обвинила Асада в применении химоружия

Режим президента Сирии Башара Асада ответственен за применение химического оружия на территории страны. Такие выводы содержатся в докладе, поступившем накануне в Совет Безопасности ООН, сообщают СМИ.

//Новости ADWILE

//В мире

Белый порошок в конверте напугал сотрудников штаба Клинтон

Белый порошок в конверте напугал сотрудников штаба Клинтон

Бруклинское отделение избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон было эвакуировано после обнаружения в одном из писем подозрительного порошкообразного вещества белого цвета.

//Общество

Топ-5 видео, взорвавших Интернет

Топ-5 видео, взорвавших Интернет

Эти видеоролики можно пересматривать бесконечно. Сотни тысяч, а в некоторых случаях и миллионы пользователей интернета отметили их как понравившиеся и поделились ссылками на них в социальных сетях.

//Происшествия

В Подмосковье в руках подростка разорвало взрывпакет

В Подмосковье в руках подростка разорвало взрывпакет

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия, в котором пострадал четырнадцатилетний подросток. В Подмосковье в руках юноши произошел разрыв самодельного взрывпакета.

//Происшествия

Тела всех погибших при крушении вертолета на Ямале найдены

Тела всех погибших при крушении вертолета на Ямале найдены

Пресс-служба МЧС сообщила о прекращении поисково-спасательных работ на месте крушения вертолета Ми-8 на Ямале в связи с обнаружением тел всех девятнадцати погибших. Следствие выдвинуло три версии случившегося.

//В мире

Российским дипломатам запрещено появляться на выборах в США под угрозой уголовного преследования

Российским дипломатам запрещено появляться на выборах в США под угрозой уголовного преследования

На российских дипломатов будут заведены уголовные дела в случае их появления на избирательных участках во время проведения выборов. Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства РФ в США.

//В мире

ИноСМИ: Под Мосулом боевики казнили около 300 мужчин и детей

ИноСМИ: Под Мосулом боевики казнили около 300 мужчин и детей

Почти 300 человек были казнены членами террористической группировки ИГ (запрещена в России) на территории, лежащей южнее города Мосул. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на свой источник в иракской разведке.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Первый вице-премьер РФ: Двери в подъезды домов надо делать стеклянными

Первый вице-премьер РФ: Двери в подъезды домов надо делать стеклянными

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов 21 октября при осмотре экспозиции форума «Среда для жизни: новые подходы» в городе Казань высказал предложение, что двери в подъезды многоэтажек надо делать из стекла.

//Спорт

Баскетбольная Евролига: ЦСКА обыграл греческий "Панатинаикос"

Баскетбольная Евролига: ЦСКА обыграл греческий "Панатинаикос"

Московский баскетбольный клуб ЦСКА 21 октября обыграл греческий "Панатинаикос" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Команды встречались в Москве и лидер турнира остался лидером.

//Происшествия

Российскую журналистку выдворяют из Латвии как "особо опасную"

Российскую журналистку выдворяют из Латвии как "особо опасную"

Журналистка Элла Таранова, сотрудница информагентства "Россия сегодня", не будет освещать в Юрмале конференцию "Балтийский форум": она задержана спецслужбами Латвии для последующего выдворения из страны.

//Общество

Синоптики: Москву слегка подморозит

Синоптики: Москву слегка подморозит

В Московской области температура воздуха до конца октября составит ниже 5 градусов, - это в среднем на 3 - 4 градуса ниже нормы, сообщает директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Похлодает в понедельник.

//Хоккей

КХЛ: финский клуб "Йокерит" одолел "Спартак"

КХЛ: финский клуб "Йокерит" одолел "Спартак"

Финский хоккейный клуб "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги обыграл московский "Спартак" и и занимает теперь восьмую строчку в турнирной таблице. «Спартак» - на 11-м месте.

//Происшествия

Выживший вахтовик с Ямала: Упал вертолет, стоны подают только трое...

Выживший вахтовик с Ямала: Упал вертолет, стоны подают только трое...

Всего 80 километров не долетел вахтовый вертолёт МИ-8 до пункта назначения, совершив жесткую посадку. Один из выживших, Алексей Еренев, смог связаться с журналистами и рассказал о последствиях катастрофы.

//Новости партнеров

//Наука

Модуль Schiaparelli разбился на Марсе (ВИДЕО)

Модуль Schiaparelli разбился на Марсе (ВИДЕО)

Космический аппарат Schiaparelli потерпел крушение на поверхности Марса, об этом 21 октября сообщили в российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". Модуль разбился при посадке на поверхность Красной планеты.

//Происшествия

На Ямале потерпел крушение вертолет МИ-8, уцелели только три человека

На Ямале потерпел крушение вертолет МИ-8, уцелели только три человека

На Ямале совершил аварийную посадку вертолет МИ-8, на борту которого находилось 22 человека. Покинуть машину смогли только трое, связь с ними установлена. О судьбе остальных пока ничего не известно.

//Криминал

В торговом комплексе Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ задержали двоих посетителей

В торговом комплексе Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ задержали двоих посетителей

В Санкт-Петербурге в торговом комплексе «Невский центр», что на Невском проспекте, 21 октября оперативники ФСБ задержали двоих посетителей. Спецоперация прошла на глазах у множества посетителей.

//В мире

Библию издали в виде комикса

Библию издали в виде комикса

Известнейшая в мире религиозная книга издана в комиксах. Христианское издательство Kingstone решило таким образом привлечь детскую и подростковую аудиторию к изучению христианства в общедоступном виде.

//Общество

В новосибирском зоопарке белые медведи едят торт из килек (ВИДЕО)

В новосибирском зоопарке белые медведи едят торт из килек (ВИДЕО)

Сотрудники новосибирского зоопарка попытались разнообразить жизнь белых медведей в вольерах, подкинув им своеобразный торт-мороженое - кильку, замороженную в ледяном куске. Это видео – на вершине рейтинга…

//Наука

В Австралии откопали саваннозавров

В Австралии откопали саваннозавров

Останки ранее неизвестных науке динозавров обнаружили ученые в Австралии. Ранее неизвестный вид огромных травоядных динозавров назвали саваннозаврами (Savannasaurus), они по росту равны современным жирафам.

//Общество

Меньше коек - выше смертность

Меньше коек - выше смертность

За прошлый год в российских больницах умерло на 24000 больше пациентов, чем годом ранее, хотя было госпитализировано на 817000 меньше. Причиной повышения смертности стала «оптимизация» больничных коек.

//Экономика

В ЛДПР предлагают жесткие меры для тех, кто подделывает алкоголь

В ЛДПР предлагают жесткие меры для тех, кто подделывает алкоголь

Компании, которые подделывают алкоголь известных марок, надо закрывать, а их продукцию - конфисковывать. С таким предложением в Госдуме РФ выступили депутаты от фракции ЛДПР и внесли свой законопроект.

//Политика

Запрет депутатам пропускать заседания создал давку в столовой Госдумы

Запрет депутатам пропускать заседания создал давку в столовой Госдумы

Как известно, фактически "единороссовская" Госдума запретила голосование по доверенности на своих заседаниях, установив штрафы для депутатов-прогульщиков. Теперь 450 депутатов устраивают давку в столовой.

//Сможем вместе

Инвалид-афганец из Уфы осуществил мечту детства и покорил Эльбрус

Инвалид-афганец из Уфы осуществил мечту детства и покорил Эльбрус

Участник боевых действий в Афганистане, уфимец Рафаэль Исхаков покорил Эльбрус. 54-летнему ветерану был сделан новый протез в феврале, а уже через несколько месяцев он покорил высоту более пяти тысяч метров над уровнем моря.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры