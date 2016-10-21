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Открылся XV Санкт-Петербургский фестиваль дебютных фильмов «Начало»

21 октября 2016, 09:36 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

Открылся XV Санкт-Петербургский фестиваль дебютных фильмов «Начало»

С 21 по 24 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге пройдет XV Международный фестиваль дебютных фильмов «Начало». Задуманный в 2001 году кинорежиссером Евгением Марковичем Татарским фестиваль начинался как смотр короткометражных студенческих фильмов, но за эти годы превратился в один из крупнейших международных фестивалей, полностью посвященных молодёжному кино.

Фестиваль «Начало», проводимый ныне под эгидой «Ленфильма», может и должен стать площадкой для укрепления международных связей, расширения профессиональных контактов, объединения на показах и дискуссиях творческой молодежи и опытных профессионалов кинематографа.

Основой программы станет международный конкурс полнометражных игровых дебютов. Внеконкурсная секция «Инфо-Панорама» представит стартовые картины, уже отмеченные на международных и национальных киносмотрах. Состоятся и специальные сеансы в честь членов жюри.

В команде критиков, которые и будут судить работы, присутствуют как отечественные, так и мировые деятели сферы. Соревноваться же за лучший фильм фестиваля будут шесть полнометражных лент.

Одним из ключевых элементов программы фестиваля станет презентация национальной киношколы. В этом году она будет представлена работами студентов мастерской кинорежиссера Сергея Снежкина, где молодые режиссёры могут продемонстрировать широкому кругу зрителей свой кинематографический талант.

 

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