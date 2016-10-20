Екатерина Климова: Режиссеры еще более зависимы, чем артисты

Екатерина Климова рассказала «Аргументам недели» о своих режиссерских амбициях. Какое-то время она хочет поработать актрисой, а потом видит себя либо в педагогике, либо в театральной режиссуре.

Екатерина Климова заявила, что мечтает о театральных постановках. «В кино многое зависит не от тебя, – объясняет актриса свой выбор. – Я часто вижу, как режиссёр буксует оттого, что бессилен бороться с продюсерами, заказчиками, с командой, которую даже не он сам порой набирает. Так же, как артисты зависимы, режиссёр в наше время – ещё более зависимая профессия. А в театре есть шанс сделать то, что ты хочешь, и маленькими средствами, с командой единомышленников».

Она также добавила, что для того, чтобы стать режиссером, нужно созреть: «Ты должен понять, что тебе есть что сказать. Так бывает, что ты не можешь о чём-то молчать. Вот, например, я понимаю, что у меня накипело на тему помощи государства многодетным матерям. Беру пьесу, скажем, Александра Островского и делаю спектакль, который будет актуальным, злободневным – одним словом, современным».

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