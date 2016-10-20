Остросоциальные песни быстро умирают

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев объяснил «Аргументам недели», почему в песне из его нового альбома слова «Боже» и «Господи» идут в одном ряду с потребительской лексикой: «сотовый», «деньги на карту», «селфи»: «Господи, а можно, я сделаю с Тобой селфи, чтобы всех атеистов загнать в кусты?».

«Такова современная молитва, – сказал музыкант. – Поэт не должен забираться наверх и быть над слушателями, он должен быть среди них. Мы выстраиваем горизонталь власти, а не вертикаль. Если поэт сверху, то он давит на всех, и это неправильно. Обязанности должны быть распределены между людьми поровну, и никто ни на кого не должен давить. И в этом XXI век».

Александр Васильев также рассказал, что не хочет выпускать остросоциальные песни, потому что они умирают на следующий день. «Сегодня все посмеялись, а завтра это выглядит глупо – уже никто не помнит повода. Лучше писать о вечных вещах, чем о сиюминутных», – пояснил он.

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