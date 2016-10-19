В Петербурге пройдет XVI фестиваль «Международная неделя консерваторий»

В фестивале, который состоится в Большом зале филармонии с 22 по 29 октября 2016 года, примут участие представители ведущих высших школ музыки из 14 стран мира: России, Белоруссии, Латвии, Литвы, США, Канады, Японии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Австрии, Венгрии и Польши.

Концертные программы и другие мероприятия фестиваля, посвященные важным событиям российской и мировой музыкальной культуры, пройдут не только в консерватории, но и на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга: в Большом и Малом залах филармонии, в Концертном зале и камерных залах Мариинского театра, в Государственной академической капелле, в Эрмитажном театре, в Атриуме Генерального штаба Эрмитажа, в Белом зале Шереметевского дворца, в концертном зале Яани Кирик, органном зале римско-католической церкви Святого Станислава.



В течение недели в исполнении российских и зарубежных солистов и творческих коллективов прозвучат симфонические, хоровые и камерные произведения композиторов-классиков, сочинения для органа, джазовые композиции, а также музыка в стилях этно, фолк, кроссовер.



Специальные программы фестиваля будут посвящены знаменательным датам: 260-летию со дня рождения В.А. Моцарта, 125-летию С.С. Прокофьева, 110-летию Д.Д. Шостаковича, а также 400-летию со дня кончины Шекспира.



Фестиваль завершится 29 октября масштабным хоровым концертом в Атриуме Главного штаба Эрмитажа с участием Хора студентов Санкт-Петербургской консерватории и Хора студентов Белорусской государственной академии музыки. Помимо сольных программ, два хора, объединившись, исполнят «Коронационную» мессу Моцарта.

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