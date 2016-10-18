В Петербурге отметят 75-летие Алексея Кузнецова

Алексей Алексеевич Кузнецов по праву считается мэтром российского джаза, его легендой. 6 сентября ему исполнилось 75 лет.

Специфична работа творческой личности, что называется «за кадром». Поэтому не многие знают, что именно Кузнецов исполнял гитарные партии в записи музыки к кинофильмам: «Бриллиантовая рука», «Мимино», «Жестокий романс», «Гардемарины, вперед!» и многим другим. Именно в его исполнении гитара звучит в музыкальной теме «Семнадцать мгновений весны». С ним охотно сотрудничали К. Жульженко, М. Магамаев, И. Кобзон и др.

Джаз — это его жизнь, его работа и хобби, круг неформального общения. Немало культовых имен, с кем встречался и сотрудничал Алексей Кузнецов: Дюк Эллингтон, Дейв Брубек, Тедди Джонс, Боб Джеймс, Арт Раерсон, Гэрри Бёртон, Стив Своллоу, Туттс Тиелеманс, и знаменитые коллеги-гитаристы — Пэт Меттини, Херб Эллис, Тиит Паулус, Рудольф Дашек, Рассел Мелоун, Петер Лич, Оливер Геннони, Пэт Мартино и другие.

Сейчас Алексей Алексеевич по-прежнему много гастролирует, выступает со многими известными артистами и джазовыми музыкантами, принимает участие в международных джазовых и блюзовых фестивалях, работает на радио и телевидении.



18 октября на сцене в Эрарте Алексей Кузнецов сыграет со своими петербургскими коллегами. Юбиляра придут поздравить его друзья, среди которых народный артист России Давид Голощёкин, заслуженный деятель искусств Владимир Фейертаг, гитаристы Ильдар Казаханов, Гасан Багиров, Андрей Рябов.

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