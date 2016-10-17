Да некоторых из них уже по-просту и нету с нами (царствие им небесное)…



С точки зрения вокала “Веселые Ребята”, пожалуй, самые крутые не только среди первых, но вообще среди советских ВИА. У Павла Яковлевича Слободкина, ихнего руководителя, явно был нюх на вокальный талант и на артистическую харизму. Однако эта ложбинка или, по-модному, этот грув звездности был нащупан не сразу.



Тут я хочу внести коррективы в даты. Так как въедливые стали меня поклевывать, обращаю ваше внимание на тот факт, что я не Пимен и не летопись здесь пишу, а лишь вспоминаю атмосферу и события эпохи, в которых я либо сам участвовал, либо свидетелем коих был (ну, типа мемуаров, что ли), и память моя иногда может немного путать что-то по прошествии 50 лет. Однако, причесывая прошлое здравым смыслом, я обычно близок к истине. Итак, вношу изменения в хронологию “Веселых Ребят”, которые образовались не в 1967-м, а летом 1966 года. Хорошо, и это значит,что приказ об учреждении ансамбля обрел печать и подпись начальства в 1966 году. А теперь поднимите руки те, кто был на концерте “Веселых Ребят” и вообще знал о них в 1966 году, или можете поставить этот самый приказ вместо пластинки в проигрыватель и слушать…



Супер-мудрость гасит: “Суди о дереве по плодам его”, а так как плоды ВИА – это концерты и пластинки, то у первых двух московских ВИА до 70 года с плодами, по крайней мере в отношении пластинок, было туго…



Будучи подозрительным скорпионом, я еще здесь чую виртуальное сражение за пальму первенства – действие, столь типичное как и для подпольных групп того времени, так и для ВИА. Выражается оно в стремлении занять место поближе к началу в хронологической иерархии стиля, а лучше в самом начале, тогда ты становишься “отцом-основателем”. Если бы такое произошло между титанами ВИА “Поющими” и “Веселыми”, если бы они стали меряться грифами типа “у кого длиннее”, то победный марш под триумфальной аркой все равно достался бы “Поющим”, так как их первая супер-популярная пластинка (“Сюрприз“, “Тореро“, “Цыганочка“, “Синяя птица“ ) появилась в 1968 году, а супер-супер-популярная пластинка “Веселых Ребят” (“На чем стоит любовь”, “Старенький автомобиль”, “Алешкина любовь”, “Облади-облада”) – только в 1970-м, и, кстати, ее тираж побил все рекорды - 15 795 000 копий. (Не без гордости хочу заметить, что в 1969 году я принимал участие в записи этой пластинки). Если первенство с точки зрения хронологии, скорее всего, у “Поющих”, то первенство по количеству проданных пластинок - у “Веселых”.



Продолжение следует…

В следующем выпуске “О первых шагах первых московских ВИА”.





Цыганочка - Поющие гитары, 1969

Старенький автомобиль' ВИА 'Весёлые ребята' 1971 год





