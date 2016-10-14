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Балерины разные нужны

14 октября 2016, 09:40 [ «АН-онлайн» ]

Балерины разные нужны
фото: pixabay.com

Ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова, которая сама долгие годы была солисткой Большого театра, рассказала «Аргументам недели», что в последнее время среди учеников появилось много мальчиков с хорошими данными. А также призналась, что сейчас в балерины берут как высоких, так и маленьких девушек.

«У нас контрольные цифры – 48, должна быть половина девочек и половина мальчиков, –  пояснила Марина Леонова. –  Но изначально всегда было девочек немножко больше. Самый трудный период у нас был в 90-е годы. У нас занимались четыре мальчика, и то без каких-то особенных данных, просто надо, чтобы мальчики девочек держали. В прямом смысле этого слова».

Теперь же, по словам ректора, пошли сначала девочки такие, как  надо: тонкие, красивые, с хорошими данными, лицами. А в этом году вдруг пришли такие же мальчишки, почти 20 парней тоже с хорошими данными.

Марина Леонова также рассказала, что сейчас перестали пользоваться-то каким-то стандартом, потому что кто-то любит маленьких балерин, кто-то любит высоких – разные должны быть. Если они способные, то надо учить – одарённых детей не так много, чтобы ещё и думать, кто какого роста.

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