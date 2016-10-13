Путин поздравил с днем рождения легендарного российского режиссера

Глава России Владимир Путин направил поздравления с днем рождения легендарному российскому режиссеру, руководителю театра "Ленком" Марку Захарову.

Сегодня народному артисту СССР исполняется 83 года. Как сообщается на официальном сайте Кремля, Путин заявил, что Марк Захаров вносит значимый вклад в развитие российского искусства, является признанным мастером и творцом. Глава государства подчеркнул, что режиссерские работы Захарова на сцене театра и в кино долгие годы являются настоящим событием в культурной и жизни России.

По мнению Владимира Путина, этот успех связан с многогранным талантом деятеля искусства и его безграничную любовь к своей профессии.

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