На стороне истины

В волгоградском планетарии состоялось мероприятие, посвящённое десятилетию лектория «Интеллектуальные среды». Послушать философов пришли 450 человек. Интерес волгоградцев к просветительскому проекту неизменно высок. Без преувеличения можно сказать, что это уникальное явление культурной жизни города.

«Из хаоса рождаются среды и ритмы». Эта фраза французского философа Жиля Делёза стала эпиграфом к альманаху «Ритмология культуры», плоду изысканий группы учёных, объединённых в исследовательское сообщество «Интеллектуальные среды». «Среды» родились из хаоса, из неорганизованной культурной и интеллектуальной жизни Волгограда середины двухтысячных, чтобы объединить людей ищущих, беспокойных, желающих делиться своим и принимать чужое, и наладить между ними продуктивное общение. Родился и ритм: многие годы каждую среду в нашем городе проходило мероприятие «Интеллектуальных сред». Со временем к лекциям добавились семинары и мастерские, к среде – субботы, а к Волгограду – иные места большой страны. Ныне лекторий, как «ИИ» теперь определяют себя, представлен в Москве, а сотрудничество с всероссийским лекторием «Курилка Гутенберга» обещает развитие проекта.

Юбилейное мероприятие «Интеллектуальных сред» если и можно назвать подведением итогов, то исключительно промежуточных. Количество пришедших доказывает, что запрос на интеллектуализм, что бы ни твердили пессимисты, лишь возрастает, причём зримое большинство гостей составляли очень молодые люди. А слово, которое жаждут услышать, непременно будет произнесено. Тем более слово философа, которое всегда своевременно. Кстати, в полумраке Звёздного зала планетария звучали и гитары, и чувственные голоса, и загадочные, возвышенные стихи. Но всё же главными событиями вечера стали три получасовые лекции сооснователей «Сред». Несмотря на кажущееся разнообразие заявленных тем, в выступлениях рассматривались различные аспекты одной и той же проблемы – скрытого управления обществом путём отождествления нетождественного.

Так, темой лекции Дмитрия Яворского стало «Идеологическое содержание географических карт». Карта – это не территория, на ней отсутствует многое из того, что есть на местности. Но в то же время на картах есть и то, чего нет в действительности – некая идеологическая концепция, формирующая наше представление о мире как целом. Но принадлежит она не учёным-картографам, а тем, кто влияет на их труд – остающимся в тени субъектам идеологического воздействия. Исторически можно выделить три основные концепции объединения мира: христианский и исламский религиозные проекты и светский натуралистический проект, и каждому присущ свой способ картографической организации пространства. Скажем, христиане в центр мира помещали Иерусалим, а мусульмане – Мекку, ориентируя карту не на север, как мы, а на восток. Но уже к концу Средневековья религиозные проекты показали исчерпанность объединительного потенциала: до сих пор доктринальные противоречия раздирают человечество. И тогда сформировался натуралистический проект, выдвинувший новое основание тождественности – единую для всех людей «природу». Ведь это то, что находится не вне нас, как непостигаемый бог или священный город, а внутри. Поэтому на современных картах, в отличие от средневековых, нет сакрального центра.

Правда, понятие единоприродности тоже идеологично. И в силу того, что идеология – частная система идей и ценностей, лишь выдаваемая за всеобщую, объединительный потенциал понятия «природа» тоже становится проблематичным. Это подтверждает доклад Юрия Ветютнева «Споры о пользе и вреде неравенства». Допустим, мы говорим, что все люди равны по природе, имея в виду биологический аспект, но нам могут указать на несомненные индивидуальные различия. И также, кстати, дело обстоит и с другими аргументами сторонников равенства. На основе какого критерия мы ни возьмёмся постулировать равенство людей, всегда найдутся такие индивиды, которых не уложишь в стройную схему: гражданскому равенству мешают иностранцы, религиозному – атеисты, формально-юридическому – «сильные мира сего», кому «закон не писан» и т.п. Мир слишком сложен, человечество слишком разнообразно…

Выходит, свести реальность к единой системе координат невозможно, отождествление нетождественного, этот метод разбойника Прокруста, всегда принципиально ограничено? Вероятно, так, но частичные успехи идеологов социального конструирования несомненны, ведь функционирует же как-то общество в качестве целостности. К тому же, в их арсенале постоянно появляются новые средства. Если Яворский и Ветютнев говорили о таких идеологических инструментах, как географическая карта и общественно-политические понятия, то Андрей Макаров сосредоточил внимание на современном супероружии идеологической индоктринации – СМИ. Правда, лектор использовал более простое и жёсткое понятие – манипуляция.

В докладе «Как нами манипулируют СМИ» философ поведал о механизмах влияния на общественные представления: подмена понятий, неправомерные обобщения, формирование категоричного, чёрно-белого мышления, конструирование образа врага, сеяние страха, провоцирование нужных манипулятору эмоций… Именно эмоции часто оказываются лучшим способом внедрения того или иного воззрения на мир, которое, казалось бы, должно строиться на рациональных, а не эмоциональных началах. Манипулятор предлагает простую объяснительную схему для разметки реальности, а конечная его цель – управление.

В принципе, эту цель нельзя назвать однозначно негативной и вредной, ведь без сознательного управления социум поглотится хаосом, и его разнородные элементы без какого-либо общего знаменателя вступят в войну всех против всех. Разве плохо, к примеру, когда все люди считаются равными? Разве неравенство принесёт людям больше пользы? Конечно, далеко не всегда идеологи толкают общество ко злу, чаще они всего лишь учат людей жить вместе. Однако никому не хочется осознавать себя объектом манипулирования. Кто может сжиться с мыслью, что его представление о мире и своём месте в нём есть результат манипуляций со стороны СМИ, университетских учебников обществознания и даже географической карты, что висела на стене его класса? Разумеется, каждому хочется вырваться из опутывающей сети формирующих его, но не принадлежащих ему теорий, даже если в результате он окажется один на один со ставшим вдруг таким незнакомым и непонятным миром в его цветущей сложности.

Но какие есть пути? Ведь у нас нет красной таблетки для выхода из «Матрицы». По большому счёту, только философия пролагает путь, ведь одна из её целей – сделать тайное явным, а сокрытое – видимым. Та же цель у «Интеллектуальных сред», что во многом и делает их столь привлекательными в глазах людей, домогающихся правды. «Мир построен на лжи, но в нём есть правда, и она сильней, – обнадёживает их Андрей Макаров со сцены Звёздного зала. – Будьте на стороне истины».

Константин СМОЛИЙ