Мир с нетерпением ждет выхода новой сказки Нила Геймана

Поклонники знаменитого писателя Нила Геймана замерли в ожидании - совсем скоро в продажу поступит его новая книга.

В мае будущего года на полках книжных магазинов появится сказка о принцессе Корице, автором иллюстраций к которой является Дивья Шринивасан. Как сообщает сегодня The Wall Street Journal, книжка повествует о немой и слепой девушке и тигре, который учит ее разговаривать. Нил Гейман придумал эту нестандартную историю еще двадцать лет назад, когда впервые увидел скульптуру Лизы Снеллингс, которая изображала девушку с перламутровыми глазами верхом на гигантском тигре.

Напомним, Геймана обожают читатели по всему миру после того, как он опубликовал свои произведения "Звездная пыль", "Коралина", "Никогде" и другие.

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