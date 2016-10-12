А именно: приглашают современных композиторов и музыкантов содержательно и стилистически внести свою современную трактовку в наследие своих предшественников.

Композиторы создающие «ремейк» искусно используют многовековые музыкальные традиции в своем «новоделе».

Получается своего рода отсылки к «классическим» произведениям, разговор с творцами прошлого, удивляя слушательские ощущения, а иногда и разочаровывая их.

Преодолевая свою индивидуальность, появляется новое композиторское видение музыки А. Пьяццоллы, А. Пярта, К. Дженкинса, Т. Райли, Дж. Крама, Э. Эшенвалда, П. Васкса, Д. Рочберга, Л. Десятникова, Ю. Фалика, Г. Портнова, Н. Драницына, И. Демуцкого и др.

Фестиваль не оставит никого равнодушным и заявленные правила игры - приключения старой традиции в новом контексте - найдут свое творческое разрешение.

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