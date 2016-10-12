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В Петербурге состоится II Фестиваль академической музыки «Игры с классикой»

12 октября 2016, 09:30 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

В Петербурге состоится II Фестиваль академической музыки «Игры с классикой»
culture.ru
Фестиваль «Игры с классикой», который 15 и 16 октября будет проходить в Мастерской Аникушина, исходит из того, что практические соображения организаторов диктующие, как поступать и творить композитору, пагубно воздействует на воображение, мешают творцу познавать самого себя, а значит уничтожает свободу личности и творчества. «Игры с классикой» призывают сыграть в игру — преодолей себя.

А именно: приглашают современных композиторов и музыкантов содержательно и стилистически внести свою современную трактовку в наследие своих предшественников.

Композиторы создающие «ремейк» искусно используют многовековые музыкальные традиции в своем «новоделе».

Получается своего рода отсылки к «классическим» произведениям, разговор с творцами прошлого, удивляя слушательские ощущения, а иногда и разочаровывая их.

Преодолевая свою индивидуальность, появляется новое композиторское видение музыки А. Пьяццоллы, А. Пярта, К. Дженкинса, Т. Райли, Дж. Крама, Э. Эшенвалда, П. Васкса, Д. Рочберга, Л. Десятникова, Ю. Фалика, Г. Портнова, Н. Драницына, И. Демуцкого и др.

Фестиваль не оставит никого равнодушным и заявленные правила игры - приключения старой традиции в новом контексте - найдут свое творческое разрешение.

 

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