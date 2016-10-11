Киноадаптацию мультфильма “Алладин” снимет Гай Ричи

Известный голливудский режиссер Гай Ричи снимет киноадаптацию мультипликационного фильма “Алладин” для студии Disney. Сценарий киноверсии написан Джоном Огастом, работавшим над фильмами Тима Бертона.



На волне успеха ремейка “Книги джунглей” студия Уолта Диснея решила выпустить еще несколько киноверсий своих популярных мультфильмов. Съемки “Красавицы и чудовища” уже завершены. Следующими будут игровые версии “Мулана”, “Короля льва” и “Алладина”.

Режиссером нового “Алладина” станет мастер криминальной комедии Гай Ричи, известный по фильмам “Карты, деньги, два ствола” и “Агенты А.Н.К.Л.”. Сценарий киноверсии уже готов. Его автором стал Джон Огаст, ранее работавший в команде Тима Бертона и написавший сценарии к “Чарли и шоколадная фабрика” и “Трупу невесты”.

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