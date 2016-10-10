Обладатель четырех премий «Грэмми» американский композитор Рэнди Ньюман написал сатирическую песню, которую посвятил российскому президенту Владимиру Путину. Ньюман считает, что песня Путину очень понравится.

Рэнди Ньюман считает, что Путин - великий мировой лидер и надеется, нет, даеже уверен, что песня Путину понравится. Об этом композитор сообщил на своем аккаунте на ютубе.

В песне Ньюман от лица Путина поет о его решениях во внешней политике: присоединение Крыма, курды, место Путина в истории и т.д.

Ньюман, рассуждая о месте Путина в истории, использует красивую метафору: «Иногда народ возвышается над своим лидером (имеется ввиду Германия, - прим. ред.), иногда лидер — над своей страной».

А когда Путин в своих силах сомневается, приходят на помощь персонажи - «путинские девушки» (putin girls), которые убеждают лидера, что он все сможет, передает «Дождь». Есть в песне и сравнение Путина с Лениным и Сталиным, - в пользу Путина, разумеется.