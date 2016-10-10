Ушел из жизни легендарный польский кинорежиссер

Вечером в воскресенье, 9 октября, в возрасте 90 лет из жизни ушел легендарный польский режиссер Анджей Вайда.

Выяснилось, что в последнее время деятель кино часто болел, а несколько дней назад попал в больницу. Как сообщает Польское телевидение, ссылаясь на слова сценариста и режиссера Яцека Бромского, все надеялись, что Анджей Вайда сможет выкарабкаться, однако этого не произошло.

Напомним, в конце сентября на кинофестивале в городе Гдыня был представлен новый фильм Вайды под названием "Послеобраз", который повествует о последних годах жизни известного художника Владислава Стржеминского.

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